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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 18.06.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 18.06.2026: Silvia kocht

26 Min.Folge vom 18.06.2026

Silvia besucht Radstadt und wandert früh zur Oberhagmoos-Alm, um zu angeln. Den gefangenen Fisch räuchert sie mit Florian Maier, bevor sie ihn gemeinsam mit Georg Salchegger zubereitet. Neben dem Fisch stehen Buttermilch-Panna-Cotta und Kalbsrücken auf dem Programm. Danach löst sie mit Marco Hornegger Aufgaben in der Stadt, bevor Marinda Brandstätter sie zu einem Ausritt am Gut Weissenhof einlädt. Die Gerichte: 1. Gericht: Kalbsrücken, Kartoffelgratin mit Radstädter Schüsselkäse und Ofenspargel und Tannennadeln 2. Gericht: Räucherforelle und Hirschschinken mit weißem Spargel, Buttermilch und Brunnenkresse Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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