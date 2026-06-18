Silvia kocht
Folge vom 18.06.2026: Silvia kocht
26 Min.Folge vom 18.06.2026
Silvia besucht Radstadt und wandert früh zur Oberhagmoos-Alm, um zu angeln. Den gefangenen Fisch räuchert sie mit Florian Maier, bevor sie ihn gemeinsam mit Georg Salchegger zubereitet. Neben dem Fisch stehen Buttermilch-Panna-Cotta und Kalbsrücken auf dem Programm. Danach löst sie mit Marco Hornegger Aufgaben in der Stadt, bevor Marinda Brandstätter sie zu einem Ausritt am Gut Weissenhof einlädt. Die Gerichte: 1. Gericht: Kalbsrücken, Kartoffelgratin mit Radstädter Schüsselkäse und Ofenspargel und Tannennadeln 2. Gericht: Räucherforelle und Hirschschinken mit weißem Spargel, Buttermilch und Brunnenkresse Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2