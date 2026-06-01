Silvia kocht
Folge vom 01.06.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 01.06.2026
Nach der Tourismus-Schule in Neusiedl absolvierte Werner Tschiedel einen Patisserie-Lehrgang. Danach ging es für den Burgenländer nach New York, wo er sechs Jahre Patissier & Küchenchef in der Deutschen Botschaft war. Zurück in Österreich eröffnete er 2011 das Coté Sud ein kleines französisches Bistro, wo er eine Haube erkochte. Mit seiner Partnerin und seinem Bruder eröffnete er 2018 das Ziegelwerk in Wimpassing. Seine Küche wurde dort mit 2 Hauben ausgezeichnet. Werner Tschiedel serviert heute: -Grammelknödel mit Spitzkraut -Somlauer Nockerl im Glas Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2