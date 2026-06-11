Silvia kocht: Unterwegs an den Seen ÖsterreichsJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 11.06.2026: Silvia kocht: Unterwegs an den Seen Österreichs
26 Min.Folge vom 11.06.2026
Silvia Schneider begibt sich auf eine faszinierende Reise zu Österreichs schönsten Seen – vom windumspielten Neusiedlersee bis zum türkisblauen Achensee. Sie trifft Meteorologen, Bootsbauer und Patissiers, erlebt Handwerkskunst, spannende Bootstouren und kulinarische Höhepunkte wie Eierschwammerl-Dreierlei und Schafstopfencreme. Eine Entdeckung voller Natur, Genuss und besonderer Begegnungen. Die Gerichte dieser Ausgabe: 1. Gericht: Dreierlei vom Eierschwammerl 2. Gericht: Pochierte Creme vom Bio-Schafstopfen mit eingemachten Brombeeren, Hafer-Haselnussstreusel und Sauerklee Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel
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