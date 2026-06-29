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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 29.06.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 29.06.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 29.06.2026

Rupert Viehauser und Patrick Leitner von der Reiterhütte in Dorfgastein kochten bei Silvia. Passend für den Start in die Freizeit- und Wandersaison zeigten die beiden Köche ihre Lieblingsschmankerl. 1. Gericht: Rosa gebratener Hirschrücken, selbstgemachte Schupfnudeln, Preiselbeerjus & frische Eierschwammerl 2. Gericht: Pofesen mit Powidl Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christopher Vogel

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