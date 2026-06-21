Silvia kocht
Folge vom 21.06.2026: Silvia kocht
24 Min.Folge vom 21.06.2026
Michael Moser, Koch im Hotel Freigold im Mühlviertel, zeigte die Zubereitung zweier Gerichte, die in klaren, einfachen Schritten erklärt werden und Lust aufs Nachkochen sowie auf regionale Küche machen. 1. Gericht: Zander mit Kichererbse, Chorizo und Karotte; 2. Gericht: Beef Tataki mit Asia Gemüse und Sesam Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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