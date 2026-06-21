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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 21.06.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 21.06.2026: Silvia kocht

24 Min.Folge vom 21.06.2026

Michael Moser, Koch im Hotel Freigold im Mühlviertel, zeigte die Zubereitung zweier Gerichte, die in klaren, einfachen Schritten erklärt werden und Lust aufs Nachkochen sowie auf regionale Küche machen. 1. Gericht: Zander mit Kichererbse, Chorizo und Karotte; 2. Gericht: Beef Tataki mit Asia Gemüse und Sesam Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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