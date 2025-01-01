Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Feuerteufel

WarnerStaffel 8Folge 2
Feuerteufel

FeuerteufelJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 2: Feuerteufel

41 Min.Ab 12

In Metropolis kommt es zu einer verheerenden Explosion. Chloe nimmt daraufhin Bette bei sich auf, ein junges Mädchen ohne Zuhause. Was sie nicht ahnt: Bette ist durch Kryptonitgestein mutiert und entwickelt langsam aber sicher gefährliche Fähigkeiten.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen