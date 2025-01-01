Smallville
Folge 10: Entführung der Braut
41 Min.Ab 12
Für Chloe und Jimmy ist der große Tag gekommen: ihr Hochzeitstag. Während sich alle auf die Feier vorbereiten, glaubt Oliver indes, Lex Luthors geheimen Aufenthaltsort auf Kuba gefunden zu haben. Er macht sich sofort auf die Reise. Doch dort angekommen, erwartet ihn eine Überraschung, denn er findet jemanden vor, der ebenfalls verschwunden war.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
