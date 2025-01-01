Smallville
Folge 17: Wenn Wünsche wahr werden ...
41 Min.Ab 12
Die Magierin Zatanna bringt die Bewohner Smallvilles in Aufruhr. Sie erfüllt nicht nur Chloes Wunsch, mehr zu sein wie Lois, die nun genauso aussieht wie Lois und auch deren Persönlichkeit annimmt. Sie bereitet auch Clarks tiefster Sehnsucht ein Ende, die er bereits seit geraumer Zeit in sich trägt ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
