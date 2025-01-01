Smallville
Folge 18: Das Monster in mir
41 Min.Ab 12
Davis soll vernichtet werden. Nach einem missglückten Anschlag auf seinen Truck bittet Tess Clark um Hilfe. Nun erpresst auch sie ihn mit der Kenntnis über seine wahre Identität, während Davis ausgerechnet Chloe aufsucht, um vor Tess zu fliehen.
