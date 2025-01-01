Smallville
Folge 1: Odyssee
41 Min.Ab 12
Chloe wird von Lex Luthors Nachfolgerin, der skrupellosen Tess Mercer, entführt. Auch Clark ist gefangen. Er wurde nach der Explosion im Eistempel in ein russisches Arbeitslager verschleppt. Seine Freunde beginnen mit der Suche nach ihm. Clark hat jedoch seine Fähigkeiten verloren und als es Oliver, Dinah und AC gelingt, ihn zu befreien, müssen sie ohne dessen Kräfte auskommen. Kann ihnen Jack Johnson noch in letzter Minute helfen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen