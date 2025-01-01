Smallville
Folge 5: Liebesprüfung
41 Min.Ab 12
Eigentlich sollte die Verlobungsfeier von Jimmy und Chloe eine große Feier werden. Doch der liebeskranke Juwelier ist der Meinung, die Zuneigung der beiden auf den Prüfstand stellen zu müssen. Er heckt einen gefährlichen Plan aus: Sollten sie seinen Liebes-Test nicht bestehen, müssen sie sterben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen