Smallville

Identität

Staffel 8Folge 7
Identität

IdentitätJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 7: Identität

40 Min.Ab 12

Ein Gangster überfällt Lois und Jimmy. Clark kann ihnen jedoch dank seiner Supergeschwindigkeit helfen. Jimmy gelingt es noch in letzter Sekunde, ein verschwommenes Foto des Retters zu machen, und Tess beschließt, es im "Daily Planet" zu veröffentlichen. Jetzt fürchtet Clark um seine Identität ...

