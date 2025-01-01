Smallville
Folge 8: Sohn des Zod
41 Min.Ab 12
Clark bekommt ein mysteriöses Paket zugesandt. Als er es öffnet, werden Lois und er in die Phantomzone gesogen. Die Übeltäterin dahinter ist Kara, die sie nun überreden müssen, das Portal erneut für ihre Rückkehr zu öffnen. Es gelingt ihnen und der Rückreise steht nichts im Weg. Doch dann übernimmt Zods Frau Faora Lois' Körper ...
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen