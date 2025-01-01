Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sohn des Zod

Staffel 8Folge 8
Folge 8: Sohn des Zod

41 Min.Ab 12

Clark bekommt ein mysteriöses Paket zugesandt. Als er es öffnet, werden Lois und er in die Phantomzone gesogen. Die Übeltäterin dahinter ist Kara, die sie nun überreden müssen, das Portal erneut für ihre Rückkehr zu öffnen. Es gelingt ihnen und der Rückreise steht nichts im Weg. Doch dann übernimmt Zods Frau Faora Lois' Körper ...

