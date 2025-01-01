Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Doomsday

Doomsday

Smallville

Folge 22: Doomsday

42 Min.Ab 12

Clark bringt es nicht übers Herz, Davis zu opfern. Da dessen Alter Ego Doomsday aber zur Strecke gebracht werden muss, übernimmt Green Arrow die Aufgabe. Auch Chloe weiß nicht mehr, auf wessen Seite sie steht. Sie fühlt sich zwischen Clark und Oliver hin- und hergerissen.

Smallville
Smallville

Smallville

