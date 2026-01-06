Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
So lebt sich's leichter

Das Ziel vor Augen

PULS 4Staffel 3Folge 6vom 06.01.2026
Das Ziel vor Augen

Das Ziel vor AugenJetzt kostenlos streamen

So lebt sich's leichter

Folge 6: Das Ziel vor Augen

58 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6

Mit Diätrebellin Holly Wilkinson gehören Kalorien zählen, Genussverbote und Cheat-Days der Vergangenheit an. In "So lebt sich's leichter" verhilft sie den Österreicher:innen in eine fitte und gesunde Zukunft.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

So lebt sich's leichter
PULS 4
So lebt sich's leichter

So lebt sich's leichter

Alle 3 Staffeln und Folgen