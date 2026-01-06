So lebt sich's leichter
Folge 6: Das Ziel vor Augen
58 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6
Mit Diätrebellin Holly Wilkinson gehören Kalorien zählen, Genussverbote und Cheat-Days der Vergangenheit an. In "So lebt sich's leichter" verhilft sie den Österreicher:innen in eine fitte und gesunde Zukunft.
Weitere Folgen in Staffel 3
So lebt sich's leichter
