Folge 7: Alkoholfreie Alternativen
Folge vom 13.01.2026
Franz, 50 Jahre alt, hat im "The Biggest Loser"-Camp unglaubliche 25 Kilogramm in nur zwei Monaten verloren - später purzelten weitere fünf Kilo. Doch seitdem lebt er in ständiger Angst, wieder zuzunehmen. Er isst extrem kontrolliert, verzichtet auf Fett, Nudeln, Reis und sogar Obstsorten wie Bananen - aus Sorge, dass die Waage wieder nach oben geht. Holly erkennt schnell: Franz steckt fest im Diätdenken und braucht dringend wieder Vertrauen in seinen Körper.
