Folge 8: Hoffnungsvoll in die Zukunft
59 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 6
Bea, zweifache Mutter und Konditorin, hat in den letzten Jahren über 40 Kilogramm zugenommen und steht nun bei 125 Kilogramm Körpergewicht. Vor allem die Abende, wenn die Kinder schlafen, wurden zur gefährlichen Naschzeit. Holly will ihr die Naschereien nicht verbieten, sondern zeigt ihr, wie sie neue "Naschteller" kreiert: Neben Süßigkeiten liegen plötzlich auch Nüsse, frisches Obst und Gemüsesticks.
