Soko Donau: Verlorene Jugend (10/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 10: Soko Donau: Verlorene Jugend (10/15)
Der Fund einer weiblichen Leiche führt die SOKO nach Grein an der Donau. Erste Recherchen im Umfeld des Opfers führen in ein Heim für straffällig gewordene Jugendliche. Während der Leiter des Heimes die Ermittlungen gegen seine Schützlinge zu verhindern sucht, erweist sich die Heim-Psychologin als sehr kooperativ. Schon bald konzentrieren sich die Recherchen auf einen der Jugendlichen, dessen Verhalten extrem auffällig ist. Doch noch ein zweiter, älterer Mord beschäftigt das SOKO-Team. Und es scheint tatsächlich einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen zu geben. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Heio von Stetten (Josef Kröll) Maria Köstlinger (Marion Steiner) Michael Steinocher (Wolle) Birgit Riegler (Fee) Coco Huemer (Luzia) Beatrix Brunschko (Ina Hutschinski) Buch: Susanne Beck, Thomas Eifler und Mike Majzen Regie: Erwin Keusch Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF Bildquelle: Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick