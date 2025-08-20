Soko Donau: Abgestürzt (9/15)Jetzt kostenlos streamen
Der Absturz eines Drachenfliegers führt die SOKO nach Oberösterreich. Doch was auf den ersten Blick wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich bald als Mord. Ein Seil des Flugdrachens wurde manipuliert, und der Rechtsanwalt Thomas Lechner stürzte in den Tod. Erste Befragungen weisen darauf hin, dass Lechner die Verteidigung eines Klienten, der in einen Waffenskandal verwickelt war, zum Verhängnis wurde. Allerdings erklärt das nicht, warum Lechners Clubkollege Marek am Abend vor dessen Tod in der Kanzlei herumgeschlichen ist. Und es erklärt auch nicht, wer sich hinter dem Namen Rahamane Harouna versteckt. Und die Frage, ob einige Drachenflieger-Clubmitglieder mehr verbindet, als nur der Sport, bleibt zunächst auch offen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Thomas Scharff (Marcel Waldner) Günter Barton (Werner Marek) Natalie Alison (Jeanette Zaglmaier) Dietmar Mössmer (Martin Schober) Aaron Karl (Luca Schober) David Miesmer (Stefan Schober) Buch: Kerstin-Luise Neumann Regie: Erwin Keusch Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
