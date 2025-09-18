Soko Donau: Nachts kaum Abkühlung (6/15)Jetzt kostenlos streamen
Folge 6: Soko Donau: Nachts kaum Abkühlung (6/15)
Bei der routinemäßigen Festsetzung des Drogendealers Fipsi Galen kommt es zu einem Zwischenfall. Der Mann versucht zu flüchten und überfährt dabei den jungen Polizeischüler Sebastian Malek, ein Freund von Oberstleutnant Helmut Nowak. Galen kann gefasst werden und landet in der Arrestzelle. Doch noch in derselben Nacht stirbt er. Tod durch einen Elektroschocker, der pikanterweise im Wagen von Oberstleutnant Nowak gefunden wird. Und damit lastet auf Nowak der Verdacht, sich an Galen für den Tod seines Freundes gerächt zu haben. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Mona Seefried (Ernie Kremser), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger), Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Philipp Hochmair (Fipsi Galen), Florian Fitz (Dr. Max Laudon), Stefan Puntigam (Tobias Stadler), Stefanie Frischeis (Putzfrau), Markus Hamele (Sebastian Malek), Peter Moucka (Dr. Robert Galen) u.a. Buch: Sascha Bigler und Axel Götz Regie: Erwin Keusch Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
