Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 4

Soko Donau: Der Fall Dr. Seiler (3/15)

ORF1Staffel 1Folge 3vom 17.09.2025
Soko Donau: Der Fall Dr. Seiler (3/15)

Soko Donau: Der Fall Dr. Seiler (3/15)Jetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 4

Folge 3: Soko Donau: Der Fall Dr. Seiler (3/15)

44 Min.Folge vom 17.09.2025

In Bad Deutsch Altenburg wird auf einer Motoryacht ein Mann verblutet aufgefunden. Staatsanwalt Dr. Seiler steht mit einem Messer über der Leiche und wird daraufhin unter Mordverdacht festgenommen; U-Haft wird verhängt. Trotz der belastenden Indizien bittet er ausgerechnet Kommissar Ribarski um Hilfe. Das Soko-Team, überzeugt von Seilers Unschuld, ermittelt im Umfeld des Ermordeten, der zuvor von Seiler des Mädchenhandels angeklagt worden war und den Prozess auf ungewöhnliche Weise gewonnen hatte. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Franz Buchrieser (Paul Schweikhart) Michael Dangl (Günther Großkopf) Jennifer Newrkla (Livia Mandl) Dirk Martens (Frank Hönig) Gabriela Schmoll (Frau Nowak) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Marc Holzmann Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 4
ORF1
Soko Donau Staffel 4

Soko Donau Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen