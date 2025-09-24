Soko Donau: Verrat (14/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 14: Soko Donau: Verrat (14/15)
Betroffen beobachten unsere SOKO Helden gemeinsam mit zwei Kollegen aus Graz, wie eine an einem Verladekran gefesselte Leiche aus dem Wasser gezogen wird. Bei dem Opfer handelt es sich um einen verdeckten Ermittler der Steirer, der einer Falschgeldbande auf der Spur war. Gemeinsam mit ihren steirischen Kollegen Sterkl und Caro Geiger müssen Dirnberger und sein Team nun nicht nur einen Mordfall lösen, sondern sich auch um einen großangelegten Geldschmuggel kümmern. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Wolfgang Zechmayer (Oliver Sterkl) Doris Golpashin (Caro Geiger) Mickey Hardt (Kevin Kofler) Oliver Baier (Fred Herzog) Max Schmiedl (Horak) Regie: Christine E. Wiegand, Frank Soiron Buch: Susanne Beck, Thomas Eifler und Mike Majzen Regie: Christine E. Wiegand und Frank Soiron Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
