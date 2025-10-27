Soko Donau: Späte Gegend (3/16)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 8
Folge 15: Soko Donau: Späte Gegend (3/16)
In Wohlfahrts Heimatort, einem abgeschiedenen Waldviertler Dorf, ist nicht nur die Treibjagd im Gange, sondern auch die Suche nach einem Mörder. Dass die Kugel, mit der die junge Frau erschossen wurde, ident ist mit jener, die die Wirtin des Dorfgasthauses vor fünf Jahren in den Rollstuhl gebracht hat, lässt unser Team stutzig werden. Sie greifen zu einer List, durch die auch dieses Rätsel gelöst werden kann. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regina Fritsch (Doris Kollmann) Wolfgang Böck (Ludwig Kollmann) Werner Brix (Alfred Eisert) Raimund Wallisch (Walter Böckl) Nikolaus Barton (Johannes Kollmann) Andrea Ummenberger (Edith Böckl) Klaus Ortner (Konrad Stadler) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick