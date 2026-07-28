Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 15

Soko Kitzbühel (5/13): Mord-Rezepte

ORF1Staffel 15Folge 5vom 28.07.2026
Soko Kitzbühel (5/13): Mord-Rezepte

Soko Kitzbühel (5/13): Mord-RezepteJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 15

Folge 5: Soko Kitzbühel (5/13): Mord-Rezepte

44 Min.Folge vom 28.07.2026

Ein Komapatient stirbt unter verdächtigen Umständen, und die SOKO stößt auf weitere ungeklärte Todesfälle im selben Krankenhaus. Die Ermittlungen führen zu mehreren Verdächtigen, von einer Krankenschwester bis ins persönliche Umfeld des Opfers. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Ingo Tomi (Thomas Brix) Christopher Schärf (Mario Färber) Silvana Veit (Rita Peil) Paul Matic (Alfred Löscher) Ulrike Arnold (Gerlinde Hagen) Martin Halm (Alexander Müller) Sebastian Fischer (Stefan Gabler) Jasmin Rischar (Mira Winterberg) Regie: Martin Kinkel Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 15

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 15
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 15

Soko Kitzbühel Staffel 15

Alle 1 Staffeln und Folgen