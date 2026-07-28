Soko Kitzbühel (5/13): Mord-RezepteJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 15
Folge 5: Soko Kitzbühel (5/13): Mord-Rezepte
Ein Komapatient stirbt unter verdächtigen Umständen, und die SOKO stößt auf weitere ungeklärte Todesfälle im selben Krankenhaus. Die Ermittlungen führen zu mehreren Verdächtigen, von einer Krankenschwester bis ins persönliche Umfeld des Opfers. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Ingo Tomi (Thomas Brix) Christopher Schärf (Mario Färber) Silvana Veit (Rita Peil) Paul Matic (Alfred Löscher) Ulrike Arnold (Gerlinde Hagen) Martin Halm (Alexander Müller) Sebastian Fischer (Stefan Gabler) Jasmin Rischar (Mira Winterberg) Regie: Martin Kinkel Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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