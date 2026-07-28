Soko Kitzbühel (6/13): Rasant in den TodJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 15
Folge 6: Soko Kitzbühel (6/13): Rasant in den Tod
Event-Manager Lars Precht wird während eines Bockerl-Rennens erschossen. Die Ermittlungen führen zu geschäftlichen Konflikten, einer Frau mit persönlichem Rachemotiv und einem Geheimnis, das dem Fall eine neue Wendung gibt. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller)Anna Rieser (Anna Lenz) Bettina Redlich (Valerie Taler) Sebastian Wendelin (Thomas Sattler) Günter Bubbnik (Oliver Schipfer) Johann Schuler (Sepp Lenz) Stefan Fent (Lars Precht) Jasmin Rischar (Mira Winterberg) Regie: Martin Kinkel Buch: Karl Benedikter, Berith Schistek Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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