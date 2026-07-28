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Soko Kitzbühel Staffel 15

Soko Kitzbühel (6/13): Rasant in den Tod

ORF1Staffel 15Folge 6vom 28.07.2026
Soko Kitzbühel (6/13): Rasant in den Tod

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Soko Kitzbühel Staffel 15

Folge 6: Soko Kitzbühel (6/13): Rasant in den Tod

44 Min.Folge vom 28.07.2026

Event-Manager Lars Precht wird während eines Bockerl-Rennens erschossen. Die Ermittlungen führen zu geschäftlichen Konflikten, einer Frau mit persönlichem Rachemotiv und einem Geheimnis, das dem Fall eine neue Wendung gibt. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller)Anna Rieser (Anna Lenz) Bettina Redlich (Valerie Taler) Sebastian Wendelin (Thomas Sattler) Günter Bubbnik (Oliver Schipfer) Johann Schuler (Sepp Lenz) Stefan Fent (Lars Precht) Jasmin Rischar (Mira Winterberg) Regie: Martin Kinkel Buch: Karl Benedikter, Berith Schistek Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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