Soundcheck Österreich: Low Life Rich KidsJetzt kostenlos streamen
Soundcheck Österreich
Folge 40: Soundcheck Österreich: Low Life Rich Kids
27 Min.Folge vom 11.06.2026
Ein musikalischer Weckruf für eine Generation - so beschreibt sich die Band "Low Life Rich Kids". Dabei überzeugt das dynamische Trio, bestehend aus Coco Brell, Mara Romei und Bernhard Eder, mit einer Mischung aus Postpunk, Spoken Word und mehrstimmigem Gesang. Selbstironisch und mitreißend verhandeln sie Themen wie globale Erwärmung, soziale Ungerechtigkeit und Selbstoptimierungszwang. Die "Low Life Rich Kids" werden unterstützt von Lüder Apel am Bass und Markus Perner am Schlagzeug. Bildquelle: ORF/RadioKulturhaus/Rania Moslam
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