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Soundcheck Österreich

Soundcheck Österreich: Low Life Rich Kids

ORF IIIStaffel 1Folge 40vom 11.06.2026
Soundcheck Österreich: Low Life Rich Kids

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Soundcheck Österreich

Folge 40: Soundcheck Österreich: Low Life Rich Kids

27 Min.Folge vom 11.06.2026

Ein musikalischer Weckruf für eine Generation - so beschreibt sich die Band "Low Life Rich Kids". Dabei überzeugt das dynamische Trio, bestehend aus Coco Brell, Mara Romei und Bernhard Eder, mit einer Mischung aus Postpunk, Spoken Word und mehrstimmigem Gesang. Selbstironisch und mitreißend verhandeln sie Themen wie globale Erwärmung, soziale Ungerechtigkeit und Selbstoptimierungszwang. Die "Low Life Rich Kids" werden unterstützt von Lüder Apel am Bass und Markus Perner am Schlagzeug. Bildquelle: ORF/RadioKulturhaus/Rania Moslam

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