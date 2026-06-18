Soundcheck Österreich: Cousines Like ShitJetzt kostenlos streamen
Soundcheck Österreich
Folge 41: Soundcheck Österreich: Cousines Like Shit
37 Min.Folge vom 18.06.2026
Vom Familienurlaub in Griechenland zum internationalen Erfolg – das ist die Geschichte der Cousinen Laura und Hannah Breitfuss. Mit ihren dynamischen Live-Performances überzeugen sie sowohl national wie international in Europa, als auch den USA und produzierten auch ihr neuestes Album in New York. Unter dem Namen "Cousines like Shit" präsentiert sich das Duo vor allem mit experimentierfreudigen und scharfzüngigen Texten und einer spannenden Mischung aus Lo-Fi, Indie-Pop und Punk. Bildquelle: ORF/RadioKulturhaus
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