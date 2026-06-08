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SpongeBob Schwammkopf

Aufgeblasen / Die Wachsfigur

NickelodeonFolge vom 08.06.2026
Aufgeblasen / Die Wachsfigur

Aufgeblasen / Die WachsfigurJetzt kostenlos streamen