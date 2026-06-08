Aufgeblasen / Die WachsfigurJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 08.06.2026: Aufgeblasen / Die Wachsfigur
22 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6
SpongeBob möchte dicke Muckis haben und kauft sich aufblasbare Arm-Attrappen. Geht dieser Schwindel gut? // Thaddäus hat sich selbst in Wachs modelliert. SpongeBob und Patrick verwechseln die Figur mit dem echten Thaddäus und halten ihn für tot.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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