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SpongeBob Schwammkopf

Quallenfischer / Plankton

NickelodeonFolge vom 07.06.2026
Quallenfischer / Plankton

Quallenfischer / PlanktonJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 07.06.2026: Quallenfischer / Plankton

22 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6

Patrick und SpongeBob sind genauso begeisterte wie erfolglose Quallenfischer. // SpongeBob in Gefahr. Mr. Krabs Erzrivale - Plankton - ist wieder hinter dem Geheimrezept für die berühmten Krabbenburger her.

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