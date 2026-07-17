Die Zeitmaschine / KaratefieberJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 17.07.2026: Die Zeitmaschine / Karatefieber
Thaddeus flüchtet vor seinen penetranten Nachbarn ins Kühlhaus der Krossen Krabbe und schließt sich dort ein. 200 Jahre später wird er von den High Tech-Nachkommen von SpongeBob aufgetaut. In der Zukunft verfügt man über Zeitmaschinen, und Thaddeus beamt sich sogleich in die tiefste Vergangenheit. Dort stößt er auf SpongeBobs und Patricks Vorfahren, denen er das Quallenfischen beibringt (und damit seine meistgehasste Sportart selbst erfunden hat). Doch sein Klarinettenspiel stößt auch in der Tiefseevorzeit nicht auf gegenliebe, und so rettet sich Thaddeus nach einem kurzen Zwischenspiel im Nichts wieder in die 'Gegenwart'. // Sandy und SpongeBob sind im Kampfsportfieber. Ständig liefern sie sich Karatewettkämpfe. Diese Fixierung wirkt sich allerdings negativ auf SpongeBobs Arbeit in der Krossen Krabbe aus, und Sandy kann gerade noch verhindern, dass er gefeuert wird. Nun versuchen die beiden, eine andere Freizeit-beschäftigung zu finden, aber das erweist sich als schwierig, ja geradezu unmöglich.