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SpongeBob Schwammkopf

Zurück zur Natur / Im Gegenteil

NickelodeonFolge vom 08.06.2026
Zurück zur Natur / Im Gegenteil

Zurück zur Natur / Im GegenteilJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 08.06.2026: Zurück zur Natur / Im Gegenteil

22 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6

SpongeBob hat die Nase voll von Bikini Bottom und beschließt, in der Wildnis unter Quallen zu leben. // Thaddäus reicht es mit SpongeBob und Patrick. Kurz entschlossen bestellt er eine Maklerin, um sein Haus zu verkaufen.

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