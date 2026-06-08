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SpongeBob Schwammkopf

Sandys Rakete / Quietschende Schuhe

NickelodeonFolge vom 08.06.2026
Sandys Rakete / Quietschende Schuhe

Sandys Rakete / Quietschende SchuheJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 08.06.2026: Sandys Rakete / Quietschende Schuhe

22 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6

Sandys Mondrakete ist startklar, doch sie will SpongeBob nicht zum Mond mitnehmen. Schließlich erbettelt er sich doch die Erlaubnis. // Mr. Krabs schenkt SpongeBob Fischerstiefel, die jedoch furchtbar quietschen. Kann Mr. Krabs das Problem lösen?

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