Tanz' den Schwamm / Mitarbeiter des MonatsJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 08.06.2026: Tanz' den Schwamm / Mitarbeiter des Monats
22 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6
Perla hat keinen Begleiter für ihren Schulabschlussball. Die einzige Chance, das totale pubertäre Desaster zumindest zu lindern, ist ausgerechnet SpongeBob. Der gibt sich zwar alle erdenkliche Mühe, doch erwartungsgemäß endet der Abend in einer Katastrophe. Aber wenigstens hatten die beiden ihren Spaß. // Eigentlich sind Thaddäus Auszeichnungen egal. Doch Mr. Krabs schafft es durch einen Trick, SpongeBob und Thaddäus in einen erbitterten Wettkampf um den Titel "Mitarbeiter des Monats" zu verwickeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 5-7, Season 11-12: MTV & © Season 1: Comedy Central