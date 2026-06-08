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SpongeBob Schwammkopf

Tanz' den Schwamm / Mitarbeiter des Monats

NickelodeonFolge vom 08.06.2026
Tanz' den Schwamm / Mitarbeiter des Monats

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 08.06.2026: Tanz' den Schwamm / Mitarbeiter des Monats

22 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6

Perla hat keinen Begleiter für ihren Schulabschlussball. Die einzige Chance, das totale pubertäre Desaster zumindest zu lindern, ist ausgerechnet SpongeBob. Der gibt sich zwar alle erdenkliche Mühe, doch erwartungsgemäß endet der Abend in einer Katastrophe. Aber wenigstens hatten die beiden ihren Spaß. // Eigentlich sind Thaddäus Auszeichnungen egal. Doch Mr. Krabs schafft es durch einen Trick, SpongeBob und Thaddäus in einen erbitterten Wettkampf um den Titel "Mitarbeiter des Monats" zu verwickeln.

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