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SpongeBob Schwammkopf

Freunde und Nachbarn / Prüfungsangst

NickelodeonFolge vom 27.07.2026
Freunde und Nachbarn / Prüfungsangst

Freunde und Nachbarn / PrüfungsangstJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 27.07.2026: Freunde und Nachbarn / Prüfungsangst

22 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6

Thaddäus stiftet Unfrieden zwischen SpongeBob und seinem Kumpel Patrick, damit diese zu quasseln aufhören und still sind. // Vergeblich versucht SpongeBob seinen Bootsführerschein zu machen.

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