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SpongeBob Schwammkopf

Plankton in Panik / Schnecklich verliebt

NickelodeonFolge vom 29.06.2026
Plankton in Panik / Schnecklich verliebt

Plankton in Panik / Schnecklich verliebtJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 29.06.2026: Plankton in Panik / Schnecklich verliebt

22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6

Während einem weiteren Überfall Planktons auf die Krosse Krabbe taucht plötzlich Perla auf - und Mr. Krabs stellt fest, dass der Einzeller panische Angst vor Walen hat. Dies macht sich SpongeBobs Chef zunutze und versetzt seinen Erzfeind in Dauerpanik - bis sein gutherziger Angestellter ein paar Dinge ausplaudert. // Auf einem Spaziergang durch den Schneckenpark passiert es: Gary verliebt sich unsterblich. Doch auf seine angebetete Mary hat auch Bully ein Auge geworfen, eine berüchtigte Schlägerschnecke. Nun muss Gary nicht nur versuchen, die holde Mary wieder zu finden, sondern sich auch mit einem fiesen Rowdy herumschlagen - ein schneckliches Abenteuer.

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