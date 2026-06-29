Plankton in Panik / Schnecklich verliebtJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 29.06.2026: Plankton in Panik / Schnecklich verliebt
22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Während einem weiteren Überfall Planktons auf die Krosse Krabbe taucht plötzlich Perla auf - und Mr. Krabs stellt fest, dass der Einzeller panische Angst vor Walen hat. Dies macht sich SpongeBobs Chef zunutze und versetzt seinen Erzfeind in Dauerpanik - bis sein gutherziger Angestellter ein paar Dinge ausplaudert. // Auf einem Spaziergang durch den Schneckenpark passiert es: Gary verliebt sich unsterblich. Doch auf seine angebetete Mary hat auch Bully ein Auge geworfen, eine berüchtigte Schlägerschnecke. Nun muss Gary nicht nur versuchen, die holde Mary wieder zu finden, sondern sich auch mit einem fiesen Rowdy herumschlagen - ein schneckliches Abenteuer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: Comedy Central