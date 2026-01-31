Unsere Sommersport-Asse 2025Jetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 1: Unsere Sommersport-Asse 2025
2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Porträt über Österreichs Heeressport‑Athlet:innen – Fokus auf Klettern, Leichtathletik, Rudern, Judo & mehr; Training, Fördermodell und internationale Einsätze im Überblick.
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV