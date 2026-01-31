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Sport/Sportlerportraits

The Hard Way: Der Weg zu Gold

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 10vom 31.01.2026
The Hard Way: Der Weg zu Gold

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Folge 10: The Hard Way: Der Weg zu Gold

2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Winning‑Mindset statt Abkürzungen: Athlet:innen erklären, wie Leistungsdiagnostik, Routine und Druckresistenz den Weg zur Gold‑Performance ebnen (Fallbeispiele/Methodik).

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