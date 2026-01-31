The Hard Way: Der Weg zu GoldJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 10: The Hard Way: Der Weg zu Gold
2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Winning‑Mindset statt Abkürzungen: Athlet:innen erklären, wie Leistungsdiagnostik, Routine und Druckresistenz den Weg zur Gold‑Performance ebnen (Fallbeispiele/Methodik).
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV