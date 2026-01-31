Ich kann wirklich schön springen, das möchte ich zeigenJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 16: Ich kann wirklich schön springen, das möchte ich zeigen
7 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Porträt eines Technik‑Ästheten: Sprungstil, Anlaufparameter und Video‑Analyse als Schlüssel zur Punktlandung bei Großevents.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sport/Sportlerportraits
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV