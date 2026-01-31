NicoBH: Behind the scenesJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 5: NicoBH: Behind the scenes
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Rollstuhltennis‑Porträt: Nico Langmann über Match‑Routine, Material‑Setup und die Rolle von Bundesheer‑Unterstützung im Alltag eines Top‑Athleten.
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV