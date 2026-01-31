Marathon-Heroin: Julia Mayer gibt EinblickeJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 9: Marathon-Heroin: Julia Mayer gibt Einblicke
24 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Julia Mayer (Langstrecke/Marathon) über Trainingszyklen, Rennkalender und Paris‑Learnings – Fokus auf Pacing, Ernährung und Belastungssteuerung.
Produktion:AT, 2023
12
Copyrights:© BMLV