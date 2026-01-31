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Medaillen-Maschine: Jakob Schubert in Topform

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 8vom 31.01.2026
Medaillen-Maschine: Jakob Schubert in Topform

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Folge 8: Medaillen-Maschine: Jakob Schubert in Topform

2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Warum Jakob Schubert als „Medaillenbank“ gilt: sechsfachem WM‑Glanz folgt erneut Olympia‑Bronze 2024 im Boulder & Lead – ein SEO‑starkes Porträt mit Leistungsdaten.

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