Medaillen-Maschine: Jakob Schubert in TopformJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 8: Medaillen-Maschine: Jakob Schubert in Topform
2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Warum Jakob Schubert als „Medaillenbank“ gilt: sechsfachem WM‑Glanz folgt erneut Olympia‑Bronze 2024 im Boulder & Lead – ein SEO‑starkes Porträt mit Leistungsdaten.
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV