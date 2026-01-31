Taekwondoin Marlene Jahl im TalkJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 12: Taekwondoin Marlene Jahl im Talk
24 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Taekwondo‑Schwergewicht im Fokus: Matchplan, Kicks & Kraftraum – Jahl über Turnier‑Peaks, Gegner‑Scouting und Regenerationslogistik.
Sport/Sportlerportraits
Produktion:AT, 2023
12
Copyrights:© BMLV