Paris → L.A.: Zukunftspläne mit Petra Huber & Nico LangmannJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportlerportraits
Folge 4: Paris → L.A.: Zukunftspläne mit Petra Huber & Nico Langmann
25 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Petra Huber (ÖPC‑Generalsekretärin seit 2001) und Nico Langmann diskutieren Paralympics‑Roadmap Paris 2024 → Los Angeles 2028, Inklusion & Förderwege im Para‑Leistungssport.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sport/Sportlerportraits
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV