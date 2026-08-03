Willkommen im St. DenisJetzt kostenlos streamen
St. Denis Medical
Folge 1: Willkommen im St. Denis
22 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Oberschwester Alex fällt es schwer, die richtige Work-Life-Balance zu finden. Heute möchte sie pünktlich Feierabend machen, da ihre Tochter im Schultheaterstück "Mama Mia" die Hauptrolle spielt. Leider kommt es zu einem IT-Notfall in der Aufnahmestation, hervorgerufen durch ein 300.000 Dollar teures, hochmodernes Mammographie-Gerät, das von der Krankenhausleitung Joyce angeschafft wurde. Auch Matts erster Tag als Krankenpfleger verläuft nicht so, wie er es sich erhofft hatte.
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.