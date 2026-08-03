St. Denis Medical
Folge 15: Das Interview
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Joyce fühlt sich geehrt, weil sie für ein Interview des Alumni-Magazins der Stanford Universität angefragt wird. Als sie erfährt, dass auch Golflegende Tiger Woods im Heft vorkommt, ist sie hin und weg. Indes behandelt Bruce den Baseballspieler Dominic, der eine gerissene Rotatorenmanschette hat. Er schlägt dem jungen Mann eine bahnbrechende Behandlungsmethode vor. Alex äußert Bedenken bezüglich der Aufklärung des Patienten über die Risiken bei der Operation, was Bruce verärgert.
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.