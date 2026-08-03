St. Denis Medical
Folge 8: Klatsch und Tratsch
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Zwei Angestellte haben den Bereitschaftsraum für ein Schäferstündchen genutzt. Joyce ist entsetzt, denn es gibt eine klare Anweisung: Kein Sex am Arbeitsplatz! Doch wer sind die beiden Turteltauben? Während die Gerüchteküche brodelt, kämpft Alex mit ihrem Liebesleben. Seit fast 100 Tagen herrscht nämlich Flaute in Tims und ihrem Schlafzimmer. Sie beschließt, das zu ändern, und plant ein erotisches Date ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.