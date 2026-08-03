St. Denis Medical
Folge 13: Der Internetstar
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Das St. Denis Medical bereitet sich auf den Besuch des Internet-Stars Colby Twill vor, der ein Benefizkonzert für die kleinen Patienten geben soll. Joyce verspricht sich davon positive Schlagzeilen. Doch dann stellt Ron bei Colby eine mögliche Krebserkrankung fest. Währenddessen versucht Matt, Serena zu beeindrucken, und Alex kämpft mit ihrer Rolle als Mutter.
Weitere Folgen in Staffel 1
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.