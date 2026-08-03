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St. Denis Medical

Ein blutiger Tag

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 03.08.2026
Ein blutiger Tag

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St. Denis Medical

Folge 7: Ein blutiger Tag

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Nach einer Messerstecherei im Gefängnis treffen zwei Häftlinge im St. Denis Medical ein. Matt versucht, die beiden Streithähne zu einem friedlichen Miteinander zu bewegen, während Alex ihn dabei unterstützt. Joyce möchte indes mit einer Blutspendeaktion die Popularität des Krankenhauses steigern. Bruce versucht, sich vor der Blutspende zu drücken, doch hat er die Rechnung ohne Serena gemacht.

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