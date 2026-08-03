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St. Denis Medical

Wahre Freunde

ProSiebenStaffel 1Folge 16vom 03.08.2026
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Folge 16: Wahre Freunde

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Matt hadert mit seinem Ruf als unfähiger Pfleger. Bruce will ihm helfen, doch er ist von Matts Fähigkeiten ebenfalls nicht überzeugt. Alex ist derweil mit der Organisation einer Babyparty überfordert, und Serena bietet ihr ihre Hilfe an. Joyce trifft sich zum Mittagessen mit ihrer Freundin Megan, die als Pharmareferentin arbeitet. Ron glaubt, dass Megan Joyce lediglich ein neues Produkt andrehen will.

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