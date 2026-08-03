St. Denis Medical
Folge 16: Wahre Freunde
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Matt hadert mit seinem Ruf als unfähiger Pfleger. Bruce will ihm helfen, doch er ist von Matts Fähigkeiten ebenfalls nicht überzeugt. Alex ist derweil mit der Organisation einer Babyparty überfordert, und Serena bietet ihr ihre Hilfe an. Joyce trifft sich zum Mittagessen mit ihrer Freundin Megan, die als Pharmareferentin arbeitet. Ron glaubt, dass Megan Joyce lediglich ein neues Produkt andrehen will.
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.