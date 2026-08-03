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St. Denis Medical

Die Spendengala

ProSiebenStaffel 1Folge 17vom 03.08.2026
Die Spendengala

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St. Denis Medical

Folge 17: Die Spendengala

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Im St. Denis Medical steht die jährliche Spendengala an. Ron, der als Moderator durch den Abend führt, wird von Joyce ständig unterbrochen, um die Spendenbereitschaft des Publikums zu erhöhen. Während Bruce mit einem Tanzsolo die Jury überzeugen will, nutzen Alex und Tim die Gala für einen Pärchenabend. Ein Gespräch über ein weiteres Kind führt jedoch zu Spannungen. Matt hingegen versucht, einen guten Eindruck zu machen, gerät dabei jedoch in einige peinliche Situationen.

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